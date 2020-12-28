رابط نظام نور برقم الهوية ١٤٤٢ ورمز التحقق .. منصة مدرستي استخراج نتيجة الطالب 1442

تنظم وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية سلسلة من الاختبارات النهائية في نهاية كل فصل دراسي لضمان نجاح الطلاب في المرحلة الأكاديمية الحالية، ويجب أن يكون كل من الطلاب وأولياء الأمور على علم بجميع نتائج الامتحانات النهائية التي أداء الطلاب. في ظل الموجة الحالية، تمكنت المملكة العربية السعودية من إنشاء عدة أنظمة إلكترونية من شأنها تقليل ما يجب على الطلاب فعله لمعرفة

للاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية ( اضغط هنا )

عواقبها.

يُعتبر نظام نور الإلكتروني هو أحد الأنظمة الإدارية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السّعودي ليكون خاص بمراحل التعليم التي تبدأ من الابتدائي حتى الثانوية العامة، ومن خلاله يتمكن أولياء الأمور من مُتابعة مستوى أبنائهم والاطلاع على النتائج المعلنة بشكل فصلي

فور ترصيدها من قبل وزارة التعليم، ويتيح النظام إلى جانب ذلك معرفة أيام حضورهم وغيابهم في المدرسة، وبذلك تُسهل عليهم الأمر، بالإضافة إلى توفير وقت لهم يُبذل في الذهاب إلى المدرسة.

وتتجلى إحدى أبرز المميزات التي وفرتها الوزارة التعليمية السعودية ميزة استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية فقط NoorResults، الذي يتم تفعيله بشكل فوري بعد الانتهاء من اختبارات كل مرحلة دراسية، والذي قد نرفقه لكم آخر هذا المقال.



تجدون هنا ( نتائج نظام نور برقم الهوية )

تجدون هنا ( نتائج نظام نور )