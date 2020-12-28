الصحة الإيطالية: تسجيل 445 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8585 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2056277.

وسجلت الوزارة، اليوم الاثنين، 445 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في البلاد مقابل 298 حالة في بيانات أمس الأحد، وفقا لروسيا اليوم.

وتشهد إيطاليا استقرارا نسبيا للإصابات الجديدة بالفيروس، حيث سبق أن

سجلت البلاد يوم 26 ديسمبر 10407 حالات، وفي 27 ديسمبر 8913.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 445 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 72370 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 26 ديسمبر 261 حالة، وفي 27 ديسمبر 298، لكن يجب الإشارة إلى أن مؤشرات

الفيروس تشهد دائما انخفاضا معينا في يومي عطلة نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1408686 شخصا بعد رصد 14675 حالة شفاء، بينما لا يزال 575221 يتلقون العلاج.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد أعلى عدد وفيات في أوروبا وخامس أكبر حصيلة في العالم.

وبدأ في إيطاليا يوم 24 ديسمبر سريان حجر صحي عام أعلن بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.