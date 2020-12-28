النتائج نظام نور وطريقة الاستعلام برقم الهوية لجميع المراحل 1442

نتائج الطلاب نظام نور ، الآن العديد من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن كيفية معرفة نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول التي بدأت يوم الأحد 20-12-2020 لكافة المراحل وذلك بالتأكيد عبر منصة مدرستي وهذا للالتزام بالتباعد وعدم الازدحام لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد وبالرغم من استمرار الاختبارات وعدم انتهائها إلا أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة الاختبار بعد الانتهاء من أداءه وهذا يعتبر نظام جيد جداً لما فيه من سرعة في أداء المسيرة التعليمية ودقتها أيضاً وضمان التزام جميع الطلاب بالاختبارات.

خطوات تسجيل الدخول إلى نظام نور التعليمي بالتفصيل

يقوم الطالب بالبحث في قوقل عن الموقع الرسمي لنظام نور.

ثم يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية.

ثم يكتب الطالب كلمة المرور الخاصة به.

بعد ذلك يكتب الطالب رمز التحقق ويضغط على كلمة تسجيل الدخول

خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب موقع نور برقم الهوية

يدخل الطلاب على موقع نظام نور.

ثم يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور.

يختار الطالب من الصفحة الرئيسية “نتائج طلاب”.

بعد ذلك يكتب الطالب رقم الهوية ثم يتم الضغط على استعلام.

سوف تعرض أمام الطالب نتيجته في الاختبار.

ما هي أهمية نظام نور في العملية التعليمية

في هذه الأيام يحتل نظام نور مكانة عالية جداً عند أولياء الأمور والطلاب أيضاً لأنه من خلاله يتمكنوا من معرفة نتائج الاختبارات النهائية لذلك كانت وما زالت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لتسير الاختبارات على ما يرام وكما تقدم خدمة معرفة نتائج الاختبارات باستخدام رقم الهوية فقط لتسهل على الطالب معرفتها دون أي تعب أو الذهاب للمدرسة ويحدث تجمعات ويزداد فرص انتشار فيروس كورونا المستجد وأيضاً تسعي وزارة التعليم في السعودية برفع درجات الطلاب بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق إلكترونياً، وكما أتيحت الاختبارات النهائية

عبر منصة مدرستي ونظام التعلم عن بعد الفرصة لدى أولياء الأمور من متابعة مستوي أولادهم وسلوكهم وتصحيح أي خطأ لا يرونه وحل أي مشكلة يقعون فيها.

أضافت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات داخل نظام نور لمساعدة المعلمين في الاطلاع على نتائج الطلاب ليستطيعوا تقييم أداء الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول للاستعداد بشكل صحيح للدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وليقدموا للطلاب كل ما يحتاجون إليه لتحسين مستواهم في الاختبارات القادمة.

كيفية معرفة نتيجة الطلاب من خلال منصة مدرستي

الآن يمكن للطلاب وأولياء الأمور أيضاً الدخول إلى منصة مدرستي لمعرفة نتيجة الاختبارات عبر الخطوات التالية :

يقوم الطالب بالدخول إلى منصة مدرستي.

ثم يضغط الطالب على كلمة التقويم.

بعد ذلك يضغط الطالب على إشعارات الفصل الدراسي الأول.

في الصفحة التالية سيجد الطالب ملف PDF سيقوم بالضغط عليه ليتم تحميله.

بعد ذلك سوف يتم تحميل ملف الطالب ويستطيع معرفة نتائج الاختبارات النهائية.

معرفة نتيجة الطلاب بالدرجات عبر موقع نظام نور

يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور.

ثم يقوم بالضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية.

ثم يختار الدرجات.

بعد ذلك سوف تظهر نتيجة الطالب.

وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي معلومات إضافية حول نظام نور التعليمي يمكنكم ترك جميع تعليقاتكم واستفساراتكم بمربع التعليقات أسفل المقال، مع تمنياتنا بالنجاح الدائم.