مصادقة مرحلة ما بعد بريكست

صدق الاتحاد الأوروبي،الاثنين، على اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة لما بعد "بريكست"، وفق ما أفادت "فرانس برس". ونشرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت سابق نص مشروع الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" الذي تم تنسيقه بينهما مؤخرا بعد مفاوضات طويلة وصعبة. وتشمل الصفقة المؤلفة من 1246 صفحة الاتفاق التجاري نفسه، بالإضافة إلى حزمة من اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات المشتركة.



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