دعوة البحرين والكويت للمشاركة في قمة الخليج بالرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة إلى ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل. وتسلّم الرسالة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال استقباله في المنامة أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وقدم الحجرف التهنئة والتبريكات لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة توليها رئاسة الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، مؤكداً ثقته وإيمانه بالدور الذي ستلعبه البحرين في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

من جانب آخر، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة الخليجية. وتسلم الرسالة أمير دولة الكويت خلال استقباله، في قصر السيف أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف. وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.