الصين تسجن صحفية كشفت عن عدد المصابين بكورونا في ووهان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 5:39 مساءً

كشفت صحفية صينية عن مدى تفشي فيروس كورونا في ووهان، المدينة التي خرج منها الوباء إلى العالم، ما أدى إلى سجنها اليوم الإثنين.

وكشف محامي الصحفية ”تشانغ تشان“ (37 عاما) أنها اُدينت بتهمة ”إثارة الخلافات والمتاعب“، مما أدى إلى الحكم عليها بـ 4 سنوات سجن.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، تعتبر تشانغ أول صحفية معروفة يُحكم عليها بالسجن بسبب معارضتها للرواية الرسمية الصينية، والتي تفيد بسيطرة الصين على الوباء.

وكانت تشانغ من بين حفنة صحفيين رسموا بتقاريرهم المباشرة من المستشفيات المزدحمة والشوارع الفارغة صورة أكثر سوءا لبؤرة الوباء في ووهان، من الرواية الرسمية.

وقال محاميها رين كواننيو: إنه سيستأنف الحكم، وأضاف قبل المحاكمة: ”السيدة تشانغ تعتقد أنها تتعرض للاضطهاد بسبب ممارستها حرية التعبير“.

وفرضت الصين رقابة على الانتقادات الموجهة لتعامل الصين المبكر مع الأزمة، وحذرت حتى الأطباء من التحدث عن المخالفات.

ونسبت وسائل الإعلام الحكومية النجاح في كبح جماح الفيروس إلى قيادة الرئيس شي جين بينغ، وذلك على الرغم من انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم ليصيب أكثر من 80 مليون شخص ويقتل أكثر من 1.76 مليون شخص حتى الآن، مما أدى إلى شل حركة السفر الجوي.

وفي شانغهاي، فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة خارج المحكمة التي بدأت فيها المحاكمة بعد 7 أشهر من احتجاز تشانغ، ولكن ذلك لم يردع بعض مؤيدي تشانغ.

وقال مسؤولون أمنيون بالمحكمة إن الصحفيين الأجانب مُنعوا من دخول المحكمة ”بسبب الوباء“.

ووصلت تشانغ، وهي محامية سابقة، إلى ووهان في 1 فبراير من منزلها في شانغهاي، وسجلت ونشرت مقاطع فيديو قصيرة على موقع يوتيوب تتضمن مقابلات مع السكان، وتعليقات ولقطات من محرقة، ومحطات القطارات، والمستشفيات ومعهد ووهان لعلم الفيروسات.