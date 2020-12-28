روسيا تمدد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تمديد تعليق حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” حتى الـ 12 من كانون الثاني.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، أنه اتخذ قرارا لتمديد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا حتى الساعة 23:59 من يوم 12 كانون الثاني بهدف منع وصول السلالة الجديدة إلى الأراضي الروسية.

وسبق أن أعلنت السلطات الروسية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم 22 كانون الاول ولمدة أسبوع على خلفية اكتشاف سلالة متحورة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 كانون الاول، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وانتقلت هذه السلالة حتى الآن في 10 دول أوروبية على الأقل إضافة إلى بلدان عدة في الشرق الأوسط وآسيا والقارتين الأمريكيتين وإفريقيا.