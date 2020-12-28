الكاظمي يعلن “الحرب” على السلاح المتفلت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين

شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، على ان بلاده لن تسمح للسلاح المتفلت بتهديد أمن وحرية المواطن.

وقال الكاظمي إن “الحكومة العراقية لن تسمح للسلاح المتفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية”.

وتأتي تصريحات الكاظمي بعدما أصدر القضاء العراقي، الأحد، مذكرة اعتقال بحق المسؤول الأمني باسم كتائب حزب الله العراق المعروف باسم أبو علي العسكري.

وكان العسكري أصدر تصريحات هدد فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن قيام القوات العراقية باعتقال أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

ووجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر القضايا الإرهابية أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم حسين مؤنس فرج العبودي المدعو أبو علي العسكري. وذكرت أن الاعتقال يأتي على خلفية الإرهاب، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.