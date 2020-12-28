عاصفة “بيلا” تثير الخوف في فرنسا وتقطع الكهرباء عن 34 ألف منزل

لا تزال آلاف المنازل في شرق فرنسا ووسطها من دون كهرباء إلى حدود اليوم الاثنين، بسبب العاصفة “بيلا” وتساقط الثلوج بغزارة خلال الليل، وفق المؤسسة التي تدير شبكة التيار الكهربائي في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، بأن 34 ألف منزل يعاني من انقطاع في التيار الكهربائي في شرق فرنسا ووسطها، وهما منطقتان تأثرتا بدورهما بالعاصفة بعد غرب البلاد وشمالها.

وفي فرنسا، استعاد الكهرباء “90 في المئة من المواطنين” خصوصا في شمالها، وفق ما أوضح ناطق باسم مؤسسة الكهرباء، وأضاف “لكن خلال الليل، سجل تساقط كثيف للثلوج وهبوب رياح عاتية في أوفيرنييه وليموسان ما أثر بشكل سلبي على الشبكة”.

ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في فرنسا، تتجه “بيلا” التي تمركزت الأحد فوق اسكتلندا والاثنين فوق ويلز تتجه جنوبا، ما تسبب في زيادة تدريجية في الرياح الجنوبية الغربية فوق حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا في نشرتها الصباحية الاثنين أن “رياحا قوية جدا” تهب فوق خليج غاسكونيا.