“عام أسود”.. حرائق وكوارث 2020 قتلت العشرات وتسببت في نفوق ملايير الحيوانات

في الوقت الذي واجهت فيه البشرية جائحة كورونا، خلال العام 2020، فإن الحياة البرية، أيضًا، هددتها الكوارث، والحرائق في جميع أنحاء العالم.

ولم تفرّق الحرائق بين الإنسان، والحيوان، إذ بينما خلفت حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية العديد من القتلى، أسفرت حرائق الغابات الأسترالية، التي بدأت، نهاية العام الماضي، واستمرت حتى مارس 2020 عن نفوق، وتشريد قرابة 3 مليارات حيوان.

يناير.. حرائق تاريخية في أستراليا

في الأول من يناير الماضي، استمرت حرائق الغابات الأسترالية، لتسفر عن مصرع 20 شخصا حتى ذلك الوقت، وحرق حوالي 6 ملايين هكتار، وفي 2 من الشهر ذاته، أعلنت حالة الطوارئ فى ولاية “فيكتوريا” الأسترالية نتيجة حرائق الغابات في الجنوب.

وأعلنت السلطات الأسترالية في 17 يناير، نفوق مئات الآلاف من الأسماك المحلية في ولاية “نيو ساوث ويلز” شمالي البلاد نتيجة جرف الأمطار الرماد ،والأوحال من حرائق الغابات إلى نهر “ماكلي”. كما أعلنت سلطات البلاد في 31 يناير حالة الطوارئ في إقليم العاصمة مع اندلاع حرائق غابات ضخمة جنوب كانبيرا.

فبراير.. للهند نصيب

أسفر حريق في إحدى الغابات، في 17 فبراير الماضي، في الهند عن مصرع ثلاثة من مسؤولي الغابات أثناء محاولتهم منع حريق في منطقة ثريسور في ولاية كيرلا جنوبي البلاد، وفي 24 من الشهر ذاته تركت الرياح القوية، والعواصف الرملية، وحرائق الغابات في جميع أنحاء جزر الكناري آلاف السائحين عالقين.

مارس .. الكوارث تتوالى

في 9 مارس الماضي، أفادت دراسة صادرة عن “الصندوق الدولي لرعاية الحيوان” في أستراليا، بنفوق ما لا يقل عن 5 آلاف من حيوان الكوالا، بما يمثل 12 في المائة من تعدادها، في ولاية “نيو ساوث ويلز” جراء حرائق الغابات الممتدة، بين عامي 2019 و2020.

وأشارت دراسة صدرت عن “المجلة الطبية” الأسترالية، في 23 من شهر مارس، إلى وفاة ما يقدر بآلاف الأشخاص في أستراليا، نتيجة تلوث الهواء الناجم عن حرائق الغابات الأخيرة في البلاد.

وفي 25 مارس لقي شخصان بينهما طفل مصرعهما في حريق بغابة في منطقة “إدوكي” بولاية كيرلا الهندية. وفي الصين، لقي ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم في 31 مارس إخماد حريق بغابة في مقاطعة “سيتشوان” جنوب غربي البلاد.

أبريل

في 4 أبريل الماضي، اندلع حريق هائل في منطقة غابات قريبة من مفاعل “تشيرنوبل” النووي في كييف في أوكرانيا، وبعد يومين أشارت السلطات إلى أنه تم إخماده، وأن مستويات الإشعاع كانت طبيعية.

كما اندلعت، في 10 من شهر أبريل الماضي، حرائق في منطقة غابات جنوبي ولاية “نيو جيرسي” الأمريكية، أسفرت عن حرق أكثر من 1000 فدان من الأراضي، وفي 13من الشهر ذاته، اندلع حريق في غابات منطقة تشيرنوبل المحظورة شمالي أوكرانيا، ووصل إلى مدينة “بريبيات”.

واندلعت عدة حرائق، في 21 أبريل الماضي، بغابات في جميع أنحاء أسكتلندا، استمرت بضعة أيام، بسبب الطقس الجاف. وأسفرت حرائق الغابات، في 22 من الشهر نفسه، عن حرق آلاف الهكتارات من منتزه “بيبرزا” الوطني، أكبر منتزه وطني في بولندا.

وفي 24 أبريل الماضي، أعلنت منظمة “حياة الطيور” العالمية، عن تأثر خمسة أنواع من الطيور في أستراليا، إحداها مهددة بالانقراض، سلبًا بحرائق الغابات غير المسبوقة، التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد الصيف الماضي.

ماي

أجبرت حرائق الغابات في ولاية فلوريدا الأمريكية، في 7 ماي الماضي، آلاف السكان على إخلاء منازلهم، وفي 17 من الشهر ذاته اندلع حريق غابات في مدينة “غرنة” الساحلية بجمهورية شمال قبرص التركية، نتيجة استمرار موجات الحر في الجزيرة.

يونيو

في 18 يونيو الماضي، جرى إجلاء آلاف الأشخاص في ولاية أريزونا الأمريكية، بسبب حرائق الغابات الكبيرة، واندلع في 30 من الشر نفسه، حريق في الغابات بالقرب من جبل “سبيل” في ولاية “مانيسا” التركية في إقليم “إيجة” في تركيا.

يوليوز

أشارت إحصاءات رسمية، في 1 يوليوز الماضي، إلى ارتفاع عدد الحرائق في غابات الأمازون المطيرة بنسبة 20 في المائة، في يونيو الماضي، لتصل إلى أعلى معدل شهري لها في 13 سنة، بحوالي 2248 حريقا.

وفي 6 يوليوز الماضي، اندلع حريق في غابات شبه جزيرة غاليبولي التاريخية في ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، أسفر عن “تحول آلاف الأشجار إلى رماد”.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم، في 7 من شهر يوليوز الماضي، نتيجة حريق في غابة شرقي أوكرانيا، إضافة إلى تدمير 110 منازل. وبعد يومين، في 9 من الشهر ذاته، تم إجلاء مئات الأطفال من مخيم صيفي جنوب وسط اليونان، إثر اندلاع حريق في إحدى الغابات.

وأعلنت السلطات المحلية شمالي الصين، في 15 يوليوز الماضي، إخماد 21 حريقا هائلا في غابات سلسلة جبال “خنجان” الكبرى. وفي 20 من الشهر نفسه أحرقت النيران شمال غربي تركيا حوالي هكتارين من الغابات، وحوالي 8 هكتارات من الأراضي الزراعية.

وأعلنت السلطات الأمريكية، في 22 يوليوز الماضي، أن نيران اندلعت في الغابات شمالي ولاية كاليفورنيا، أحرقت أكثر من 23 ألف فدان في غضون أيام. وتم في 23 يوليوز إجلاء سكان عدة قرى جنوبي اليونان، نتيجة حريق بالغابات في المنطقة.

وكشف تقرير مؤقت صدر عن السلطات الأسترالية، في 28 يوليوز الماضي، أن حرائق الغابات أسفرت عن نفوق، أو تشريد ما يقرب من 3 مليارات حيوان، خلال ما أطلق عليه رئيس الوزراء سكوت موريسون اسم “الصيف الأسود”.

غشت

في 3 غشت الماضي، حاول رجال الإطفاء السيطرة على حريق غابات في العاصمة الإسبانية مدريد، ولقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم في 21 غشت، بسبب عشرات حرائق الغابات، التي اندلعت شمالي كاليفورنيا الأمريكية.

وجرى في 23 من الشهر ذاته، إجلاء ما يقرب من 800 أسرة في ست قرى في ولاية “أضنة” جنوب شرقي تركيا، إثر اجتياح الحرائق مساحة تقارب 200 هكتار.

شتنبر

وفي 8 شتنبر الماضي، تم احتواء 49 حريقًا جديدًا في غابات كاليفورنيا الأمريكية، بينما تحاول الولاية احتواء 24 حريقًا آخر أكبر، اندلعت على مدار عدة أسابيع. وفي 11 منه استمرت حرائق الغابات، التي انتشرت بفعل العواصف في كاليفورنيا والولايات المجاورة لها شمالا، ولقى نحو 10 أشخاص مصرعهم بسببها.

كما لقي ما لا يقل عن 33 شخصا مصرعهم، في 14 شتنبر الماضي، بحرائق الغابات، التي اندلعت على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، وفي 29 من الشهر نفسه، لقي 3 أشخاص مصرعهم، وتم إجلاء 1200 آخرين من السكان شمالي كاليفورنيا، مع استمرار حرائق الغابات في الولاية.

أكتوبر

في 2 أكتوبر الماضي، لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 17 آخرين في حرائق غابات في منطقة “لوهانسك” شرقي أوكرانيا، واستمرت في 5 أكتوبر الماضي، حرائق الغابات في كاليفورنيا الأمريكية، لتحرق النيران ضعف المناطق، التي احترقت سابقا.

وأصيب في 10 أكتوبر ما لا يقل عن 10 أشخاص فى حرائق غابات فى مقاطعة “هطاي” جنوبي تركيا، واندلعت في التاريخ نفسه حرائق غابات ضخمة في سوريا، أسفرت عن مصرع شخصين، واحتراق عشرات الآلاف من الأفدنة، فيما امتدت إلى لبنان، وإسرائيل، المجاورتين.

وفي 12 أكتوبر الماضي، حاول رجال الإطفاء في تنزانيا السيطرة على حريق هائل في جبل “كليمنجارو” هدد النباتات والحيوانات المحيطة بأعلى قمة جبلية في إفريقيا. وجرى في 27 أكتوبر إجلاء إجباري لأكثر من 100 ألف شخص مع اندلاع حريقين هائلين جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي 31 أكتوبر الماضي، احترقت أراض في “بانتانال” الرطبة بالبرازيل بأسرع معدل لها، منذ بدء حفظ الأرقام القياسية، في عام 1998، مما ألحق المزيد من الضرر بالمؤهلات البيئية للبلاد.

نونبر

في 7 نونبر الماضي، لقي شخصان مصرعهما نتيجة اشتعال النيران في غابات غربي العاصمة الجزائر. وأسفرت حرائق الغابات الجديدة في ولايتي نيفادا، وكاليفورنيا بالولايات المتحدة في 19 من الشهر نفسه، عن إجلاء أكثر من 1000 شخص نتيجة تأجيج الرياح القوية للنيران.

كما أسفرت حرائق الغابات، التي اندلعت بجزيرة “فريزر” قبالة ساحل ولاية “كوينزلاند” الأسترالية، عن اختراق ما يقرب من 74 كيلومترًا لتغطي أكثر من نصف الجزيرة وفق ما أعلنت السلطات في 23 نونبر الماضي.

دجنبر

لم يخل الشهر الأخير من العام الجاري، من الكوارث، ففي يومه الأول تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق بعد اندلاعه بـ 10 ساعات في غابات في منطقة “إينبولو” بولاية “كاستامونو” التركية، وفي 7 من ذات الشهر، دعت السلطات الأسترالية عشرات من سكان جزيرة فريزر، إلى إخلاء منازلهم، مع تقدم حريق شرقا عبر الجزيرة.