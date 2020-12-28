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شوارع الدارالبيضاء تزين بألوان ولوحات جديدة

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محمد بوملي 0 تبليغ

قبل أيام من نهاية العام الجاري، يسارع القائمون على الدورة الخامسة لعملية “كازا موجة”، المستمرة إلى غاية 30 دجنبر الحالي، الوقت لإكمال اللوحات الجدارية الجديدة، التي تزين شوراع الدارالبيضاء.

وقالت شركة الدارالبيضاء للتنشيط، والتظاهرات، في بلاغ لها، إنها أخذت على عاتقها تحدي تنظيم هذه التظاهرة المهمة لتراب العاصمة الاقتصادية، وكذا القيمة الفنية، والجمالية لتزيين شوارع الدارالبيضاء، في الظروف الحالية، للحث على دمقرطة الثقافة والفنون في الفضاء العام.

وتنظم الدورة الحالية تحت شعار “أمل، مواطنة وفخر الانتماء”، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وتعرف الدورة الخامسة لـ”كازا موجة” برمجة مغربية مائة في المائة، وكذا تغطية لجل عمالات الدارالبيضاء للدفع بتعميم هذا الفن الجمالي.

يذكر أن “كازا موجة” برنامج رأى النور، قبل خمس سنوات، ويؤدي دور التسويق الترابي لـ”حنا كازابلانكا” للحفاظ على الحركة الفنية في المدينة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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