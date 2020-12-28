الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستقبل أستون فيلا

يستضيف فريق تشيلسي، مساء اليوم الاثنين، فريق أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق تشيلسي إلى تجاوز أزمته، بعد خسارته أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتحقيق نتيجة إيجابة على حساب فريق أستون فيلا.

ويدخل تشيلسي اللقاء، اليوم، وهو في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ورصيد 25 نقطة من 15 مباراة، خاضها حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في أربعة مواجهات.

فيما يدخل فريق أستون فيلا اللقاء، اليوم، أمام البلوز، وهو في المركز السابع، بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ورصيد 25 نقطة من 13 مباراة خاضها، حقق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر في أربعة مباريات.