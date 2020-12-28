الجامعة العربية تدعو الدول المانحة الى الوفاء بالالتزامات المالية لـ (اونروا)

الإثنين 28 ديسمبر 2020

دعت جامعة الدول العربیة، الیوم، الدول المانحة والأمم المتحدة الى سرعة التحرك للوفاء بالتزاماتھا والمبادرة بتعجیل تقدیم المساھمات والالتزامات المالیة المعتمدة لوكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (اونروا) في ظل تفاقم ازمتھا المالیة.



وجاء في بیان للأمین العام المساعد رئیس قطاع فلسطین والأراضي العربیة المحتلة بالجامعة العربیة سعید ابو علي ، ان الجامعة تتابع ببالغ القلق تلك الازمة.

وذكر ان عدم دفع الرواتب سیؤدي الى عدم القدرة على الحفاظ على تقدیم الوكالة لخدماتھا لما یزید عن 5. 5 ملیون لاجيء فلسطیني یعتمدون على (اونروا) بشكل أساسي في التعلیم والصحة وفي تلقي الخدمات والدعم الغذائي والتدخلات الأخرى المنقذة للحیاة.