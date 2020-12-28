لبنان يحجز مليوني جرعة من لقاح «فايزر» لمواجهة «كورونا»

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الاثنين، حجز مليوني جرعة من لقاح «فايزر» تكفي 20 في المائة من اللبنانيين لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

فقد نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن حسن قوله، بعد لقائه اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح «فايزر»، مشيراً إلى أخذ الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد.

وأضاف أن «الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة؛ لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح، وهي تكفي لـ20 في المائة من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية».

الى ذلك لفت إلى أن المعطيات من مراكز الأبحاث تؤكد أن لقاح «فايزر» يغطي الطفرة المستجدة، «وما ثبت حتى اليوم أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكاً».

كما شدد الحسن ،على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح، مطمئناً الجميع بأنه ستكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت أمس تسجيل 1754 إصابة «كورونا» جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 171 ألفاً و226، كما سُجلت 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1379 حالة.