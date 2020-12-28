صيغة مثلى للقاح «أسترازينيكا» لرفع مستوى فعاليته

■ السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية

■ العراق يسعى لتطعيم 8 ملايين

■ حالتا إصابة بالسلالة الجديدة فـي الأردن

■ قرارات جديدة وغرامات للمخالفين بمصر

■ تعافـي مسنة مغربية من الفيروس

■ لبنان يتسلم لقاح «فايزر» منتصف فبراير

■ الأرجنتين تبدأ التطعيم بلقاح «سبوتنيك» اليوم

■ رصد إصابة بالسلالة الجديدة فـي كوريا الجنوبية

■ إصابة رئيس أبخازيا ونائب الرئيس البرازيلي بكورونا

■ اكتشاف السلالة الجديدة فـي البرتغال

■ التشيك تعيد فرض الإغلاق الكامل

■ جنود ووزراء يتلقون اللقاح فـي الفلبين

■ ■ لندن ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت شركة “أسترازينيكا” للأدوية التوصل للشكل الذي يجعل من لقاحها المطور لمواجهة فيروس كورونا المستجد فعالا بنفس مستوى أمصال كل من “فايزر ـ بيوإنتيك” و”مودرنا”. وفي تصريحات لصحيفة “صنداي تايمز”، أكد المدير التنفيذي للشركة باسكال سوريوت أن خبراء أسترازينيكا وجدوا “الصيغة المثلى” لجعل لقاحها فعالاً على مستوى “95%” كـ “فايزـ بيوإنتيك”و”94%” كـ”مودرنا”. وأوضح سوريوت حول الاستعدادات التي تطورها شركته بالتعاون مع جامعة أكسفورد: “نعتقد أننا وجدنا الصيغة المثلى لتحقيق فعالية تكون بعد تناول جرعتين على مستوى عال مثل كل الأمصال الأخرى”. ووفقاً ل”صنداي تايمز”، فإن لقاح “أسترازينيكا” الذي يعد أرخص بكثير وأسهل في طريقة الحفاظ عليه مقارنة بلقاحي “فايزر” و”مودرنا”، سيحصل على موافقة الهيئة التنظيمية البريطانية للأمصال خلال الأسبوع الجاري لبدء تداوله، لذلك من المتوقع أن يبدأ في توزيعه واستخدامه في الأيام الأولى من يناير.■ ■

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 81 مليونا و 217 ألفا و325 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر. فيما قالت هيئة الطيران المدني السعودية مساء أمس الأول إن بمقدور غير السعوديين الآن مغادرة المملكة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة و 1027 إصابة جديدة بالفيروس.

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أن الوزارة تسعى لتغطية احتياجات 20% من الشعب العراقي من اللقاح، أي ما يعادل 8 ملايين شخص. من جهته، قال وزير الصحة الأردني إن الأردن اكتشف أول حالتي إصابة بالمملكة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس. من ناحية اخرى، أطلق الأردن المرحلة الثالثة الخاصة بدراسة الأجسام المضادة لكورونا. بدورها أعلنت مصر قرارات جديدة لمواجهة تفشي الموجة الثانية من الفيروس، حيث تم وقف أية فعاليات أومهرجانات أو احتفالات خلال الفترة المقبلة، كما أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا غرامة 50 جنيها مصريا على كل من لا يرتدى الكمامة بدءا من الأحد المقبل، وأخرى قدرها 4 آلاف جنيه مصري على أي منشأة تخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها الالتزام بنسبة 50 % إشغالا، مع غلقها لمدة أسبوع أيضا. في المغرب سجل المركز الاستشفائي الإقليمي حالة شفاء استثنائية من فيروس كورونا، لمغربية مسنة يتجاوز عمرها “106” أعوام كانت تتابع علاجها بالمشفى إثر إصابتها بفيروس “كورونا”. بدورها كشفت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أن لبنان سوف يحصل على لقاح “فايرزـ بيوإنتك” في منتصف شهر فبراير المقبل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

دوليا، أعلن المكتب الصحفي للرئيس ألبيرتو فيرناندس أن التلقيح بلقاح “سبوتنيك 5” الروسي سيبدأ اليوم الثلاثاء في كافة أنحاء الأرجنتين. الى ذلك، أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا أصابته بفيروس كورونا وأنه يتم علاجه في العيادة الخارجية. فيما أصيب نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو بفيروس كورونا، وسوف يخضع للعزل. في السياق، قالت هيئة الحماية المدنية في البرتغال إنها رصدت السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، المرتبطة بزيادة سريعة في العدوى ببريطانيا، في جزيرة ماديرا البرتغالية. وأضافت الهيئة في بيان أن السلالة الجديدة “اكتُشفت في مسافرين وصلوا ماديرا من المملكة المتحدة”، لكنها لم تحدد عدد من أُصيبوا به. من جهتها دخلت جمهورية التشيك فترة أخرى من الإغلاق الكامل مما أسفر عن إغلاق معظم المتاجر والخدمات، باستثناء المتاجر التي تبيع السلع الرئيسية وإعادة فرض حظر للتجول يستمر لفترة أطول من الليل. بدوره، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تعذر تسلم الشحنة الأولى من لقاح شركة “سينوفاك” الصينية، في موعده، بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في جمارك بكين.

من جهتها أتاحت العاصمة الروسية موسكو لسكانها الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما حجز مواعيد لتلقي اللقاح بعد موافقة وزارة الصحة الروسية على لقاح “سبوتنيك 5”، ليتم إعطاؤه للمسنين بعد فترة تجريبية ناجحة

آسيويا، ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة من بين 3 مسافرين وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن أمس الاول. في الفلبين قال مسؤولون إن بعض الجنود والوزراء تلقوا لقاحا للوقاية من “كوفيد19” رغم عدم حصوله على الموافقة التنظيمية التي تقول وزارة الصحة إنها ضرورية لضمان سلامته. ولم يذكرا نوع اللقاح المستخدم. على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا تجاوز حاجز المليون.