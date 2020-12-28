الألعاب النارية في سيدني بدون جمهور هذا العام

سيدني ـ د ب أ: أعلنت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن الألعاب النارية بمدينة سيدني ستنطلق ليلة رأس السنة، ولكن بسبب الجائحة سيكون الحدث أصغر من السنوات السابقة ولن يُسمح لأي شخص بالذهاب إلى شاطئ المرفأ لمشاهدة العرض، وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان للصحفيين إن الألعاب النارية ستنطلق من جسر مرفأ سيدني لمدة سبع دقائق فقط، وسيتم منع الناس من دخول المدينة والسواحل الأمامية لمنع التجمعات في مكان يمكن أن ينتشر فيه فيروس كورونا.

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