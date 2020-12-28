توجه لوضع كمامات على وجوه الحيوانات الأليفة

بكين ـ وكالات: نصح خبراء بوضع كمامات وأقنعة على وجوه الحيوانات الأليفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشار أحد الخبراء من اللجنة الوطنية للصحة في الصين إلى أن “الحيوانات قد تضطر للخضوع لحجر صحي، إذا ما اتصلت مع مريض بشري”. وقال لي لانجوان: “بعد انتشار الوباء، ينبغى على أصحاب الحيوانات الأليفة تعزيز سبل حمايتهم. لأن الوباء ينتشر بين الثدييات، لذلك يجب أن نتخذ الاحتياطات اللازمة”.

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