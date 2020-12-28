المرصد السوري: مقتل 6 من الفصائل الموالية لأنقرة خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، بريف عين عيسى، شمالي سوريا.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن الفصائل الموالية لأنقرة شنت هجوما على محاور بريف عين عيسى شمالي الرقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

ويأتي الهجوم في محاولة من الفصائل، بإسناد صاروخي تركي، للوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد الهجوم، وسقط في صفوفها 4 عناصر، وأصيب 7 آخرون.

وصعدت القوات التركية والفصائل الموالية لها من هجماتها على بلدة عين عيسى، الواقعة في ريف الرقة الشمالي، منذ بدايات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتزامن ذلك مع مفاوضات مستمرة بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية حول تسليم البلدة لقوات النظام، لمنع التقدم التركي، حيث تضاربت الأنباء حول طبيعة الاتفاق.

وقالت مصادر للمرصد السوري إنه من الصعب أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية بهذه البساطة، لاسيما من عين عيسى التي تملك أهمية استراتيجة بارزة ومركز ثقل كبير للغاية.