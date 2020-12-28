شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير ياباني سابق بفيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، الاثنين، إن وزير النقل السابق يويتشيرو هاتا، عضو الحزب، توفي بكوفيد-19، ليصبح أول مشرع يلقى حتفه بسبب المرض في اليابان التي قررت منع دخول المسافرين الأجانب.

وأضاف الحزب أن يويتشيرو هاتا (53 عاماً)، الذي كان وزيراً للنقل في 2012 وابن رئيس الوزراء الأسبق تسوتومو هاتاوو، توفي الأحد.

وبدأت اليابان الاثنين، منع دخول الأجانب غير المقيمين بعد اكتشاف السلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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