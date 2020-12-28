شكرا لقرائتكم خبر عن «وثائق مسربة» تكشف المستور بين تركيا و«داعش» الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت وثائق مسربة عن الدعم اللوجيستي الذي قدمته المخابرات التركية لـ«داعش» الإرهابي، موضحة أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية، كانت مدبرة؛ لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التنظيم المتطرف، بحسب ما نشر موقع «نورديك مونيتور».

وأظهرت الوثائق التي تعود إلى محكمة تركية، نقلاً عن شهادة الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم في المخابرات العسكرية التركية، أن «أنقرة تعمدت تفجير بعض المستودعات العسكرية بقصد التمويه لإضعاف قضية الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة».

وأوضح أوزجان في شهادته: «الجميع يعلم أن الاحتفاظ بالسجلات مسألة حساسة في القوات المسلحة؛ حيث تكون هناك حاجة إلى تقارير لإلغاء تسجيل حتى أصغر المعدات العسكرية». وأضاف أنه «تم حل مسألة الأسلحة المفقودة في السجلات عن طريق تفجير مستودعات الذخيرة التي يعمل بها موظفو شركة MEK».

وتابع: إن «الانفجارات توزعت بين مدن أفيون وأورفا، ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمالي جزيرة قبرص، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود».

وقال أوزجان خلال التحقيقات إن «الحكومة التركية قامت بعمليات التفجير؛ بهدف إضافة عدد كبير من الأسلحة الممنوحة لمقاتلي «داعش» الإرهابي إلى الأسلحة التي فقدت؛ من جرّاء الانفجار».

وأشار التقرير إلى أن تزويد نظام أردوغان، للتنظيم الإرهابي بالأسلحة لم يكن سراً؛ إذ «كشفت صحيفة Tarf المحلية في 2014 أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية بحوزة «داعش» الإرهابي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة، واعتقال رئيس التحرير». وأكد أن «استخدام الذخائر التركية من قبل «داعش» كان جزءاً من سؤال برلماني طرحه النائب لطفو توركان على وزير الدفاع، آنذاك، عصمت يلماز، الذي نفى الاتهام».

واتسعت قائمة التسريبات لتشمل تحقيقاً جنائياً فُتح عام 2013، بشأن شبكة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في تركيا، كشف أن «الإرهابيين حصلوا من أنقرة على مكونات لإنتاج غاز السارين».

يذكر أن أوزجان، البالغ من العمر الآن 42 عاماً، احتجز في تركيا في تموز/ يوليو 2016 بتهم التورط في محاولة انقلاب عندما كان في المستشفى بانتظار إجراء جراحة.