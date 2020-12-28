شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحجز نحو مليوني جرعة من لقاح «فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الاثنين، حجز بلاده نحو مليوني جرعة من لقاح «فايزر ـ بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه تم حجز ما يقارب مليوني جرعة تكفي 20% من اللبنانيين المقيمين في البلاد.

وتتعرض المستشفيات اللبنانية لضغط مع ارتفاع إصابات كوفيد ـ 19. ويحذر الأطباء من أن وحدات العناية الفائقة تمتلئ بسرعة.

كما تضرر النظام الصحي بسبب الأزمة المالية في البلاد، والتي أدت إلى نقص الإمدادات، وكذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب، الذي ألحق أضراراً بمستشفيات رئيسية في المدينة.

وتسبب كوفيد ـ 19 في وفاة 1400 في لبنان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة، بينهم أكثر من مليون لاجئ سوري.

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