شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تُمهل دبلوماسياً بلغارياً 72 ساعة لمغادرة أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

أعلنت روسيا الاثنين، أنها ستطرد دبلوماسياً بلغارياً رداً على إجراء مماثل كانت قد اتخذته صوفيا في ديسمبر/كانون الأول، بحق مسؤول روسي في إطار قضية تجسس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية «في 28 ديسمبر/كانون الأول، تم استدعاء سفير بلغاريا ا. كريستن إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة باعتباره ملحقاً عسكرياً تابعاً للسفارة البلغارية في موسكو وشخصاً غير مرغوب فيه».

وأمهلت الخارجية الروسية الدبلوماسي البلغاري 72 ساعة لمغادرة روسيا. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي رداً على «قرار لا أساس له» لبلغاريا، بطرد الملحق العسكري الروسي في صوفيا منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وكانت صوفيا قد قررت طرد الدبلوماسي الروسي بعد أن فُتح تحقيق بشأنه بشبهة التجسس على القوات الأمريكية في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي.

وتتهم النيابة العامة البلغارية الدبلوماسي الروسي بأنه يعمد من عام 2017، إلى جمع معلومات عسكرية لصالح الاستخبارات الروسية.

وتقيم الولايات المتحدة في بلغاريا ثلاث قواعد عسكرية تجري فيها تدريبات بشكل دوري.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في صوفيا قد أثنت بعد الإعلان عن طرد الدبلوماسي الروسي، على «جهود تبذلها بلغاريا لحماية سيادتها».