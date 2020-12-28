شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الزعابي: الرياضة مهمة لصحة الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم علي الزعابي مدربة اللياقة البدنية أن الرياضة مهمة لصحة الإنسان وقالت إن برنامج إنقاص الوزن من أجل صحة مستدامة والذي تم تدشينه في مطلع شهر رمضان المبارك الماضي حقق مكاسب صحية كبيرة بمشاركة مميزة من أفراد المجتمع وأوضحت أن البرنامج استمر قرابة ثمانية أشهر وشارك فيه 175 منتسباً من الجنسين تابعوا التدريبات وتلقوا النصائح عن بعد عبر برنامج «زووم» مبينة أن مبادرة اكسب صحتك بنزول وزنك ستستمر في الفترة المقبلة.

وتحمل مريم الزعابي درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية كأول إماراتية والثانية عربياً حول العالم، وتملك مركزاً رياضياً هو «ستايل لرشاقة السيدات» في رأس الخيمة وتعمل فيه أيضاً مدربة.

وأكدت مريم الزعابي أن النتائج كشفت عن نجاح جميع المشاركين في تخفيض أوزانهم بشكل يلبي طموحاتهم وبخاصة السيدات وقالت إن عدداً كبيراً من المتدربات أعربن عن سعادتهن لكون ممارستهن للرياضة عززت لديهن الصحة.

ودعت مريم الزعابي إلى ممارسة الرياضة وطالبت السيدات والفتيات بتخصيص وقت للرياضة مؤكدة ان ممارسة الرياضة تمهد للحصول على صحة جيدة حتى وإن لم يحدث نزول في الوزن.

وقالت مريم الزعابي: من متابعة مباشرة خلال سبعة أشهر، أعتقد ان الرجال يفقدون الوزن بصورة أسرع من السيدات بالرغم من أن السيدات يلتزمن بالتعليمات بصورة أفضل، لكن أسلوب الحياة بين الجنسين مختلف لذلك نشاهد هذه الاختلافات في إنقاص الوزن.