شكرا لقرائتكم خبر عن العين أول من يصل إلى 600 نقطة في المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

بلغ العين النقطة 600 في عصر المحترفين، بعد التعادل مع ضيفه اتحاد كلباء 1-1 في الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

ويتفوق العين المتعثر هذا الموسم على كل المنافسين في المسابقة، قياساً إلى الحصاد الذي خرج به بعد مرور 296 مباراة من عمر المسابقة منذ بداية عصر الاحتراف.

ويتفوق «الزعيم» على الجزيرة الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب المحترفين تاريخياً بفارق 14 نقطة (600 مقابل 576 نقطة).

وعرف العين حلاوة الفوز في 180 مباراة مقابل التعادل في 60 مباراة، بينما مني بالخسارة في 56 مباراة، علماً أنه يحتل المركز الثاني على صعيد الفعالية التهديفية وفي جعبته 653 هدفاً مقابل 661 للجزيرة، بينما تلقى مرمى الفريق «البنفسجي» 330 هدفاً، ليكون الأقوى دفاعياً بين الفرق الستة الكبار التي حافظت على وجودها في الأضواء طوال سنوات الاحتراف، وهي إلى جانب العين، كل من الجزيرة والوحدة وشباب الأهلي والنصر والوصل.

وكان التعادل أمام كلباء بمثابة الطعم المر بالنسبة للعين، حيث تسبب في توسيع الفارق مع الشارقة والجزيرة المتصدرين إلى 7 نقاط.

وفشل العين للجولة الثانية توالياً في تحقيق الفوز على أرضه بعدما كان قد تعادل في المرحلة السابقة مع عجمان سلباً، وعرف مرارة الخسارة مرة واحدة، وكانت أمام الشارقة في 6 مباريات لعبها حتى الآن في ملعب هزاع بن زايد.

وشهدت المرحلة 11 من عمر المسابقة، تمسك الشارقة بصدارة الترتيب بعد فوزه الصعب والدراماتيكي على حساب مضيفه حتا الأخير 3-2، في مباراة أنهى خلالها «الملك» عقدته أمام أصحاب الأرض.

ويعود الفضل في الفوز الشرقاوي في هذه المباراة إلى تألق المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز الذي سجل ثنائية هي الثالثة له هذا الموسم مع «الملك».

وسبق للاعب أن سجل ثنائية هذا الموسم في شباك كل من الفجيرة (الجولة الأولى)، والوصل (الجولة التاسعة)، كما نجح في تسجيل «هاتريك» في مرمى الظفرة (الجولة الرابعة)، مقابل هدف واحد في مرمى الوحدة (الجولة الثانية).

أما على مستوى كل المسابقات، فقد رفع اللاعب الهداف رصيده إلى 16 هدفاً هذا الموسم، بواقع 10 أهداف في الدوري، مقابل هدفين في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و4 أهداف في دوري أبطال آسيا التي استكملت قبل بداية الموسم الحالي.

ولم يطرأ أي تعديل على شكل التنافس في القمة، مع فوز الثلاثي المكون من الشارقة والجزيرة والنصر، ليتضح مع اقتراب نهاية الدور الأول أن الدرع ستكون هذا الموسم من نصيب أحد الأندية الثلاثة.

الفوز السادس

واصل الجزيرة مسلسل التميز والتألق هذا الموسم، بتحقيق الفوز السادس توالياً، بعدما أضاف عجمان إلى لائحة ضحاياه بالتغلب على البرتقالي بثلاثية نظيفة.

وتمكن الجزيرة من تحقيق فوزه الثامن هذا الموسم، والسادس توالياً، بعدما تغلب على كل من شباب الأهلي 5-3، وحتا 3-صفر، والفجيرة بنفس النتيجة، والوحدة 2-صفر، والوصل 3-2، وأخيراً عجمان بثلاثية نظيفة.

وسجل «فخر العاصمة» الذي يلعب هذا الموسم بثلاثة لاعبين أجانب فقط، 18 هدفاً، بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة، مما يدل على القوة والفعالية التي تتمتع بها تشكيلة المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر.

ولم تقتصر أرقام الفريق وتميزه على المستوى الهجومي، بل إن مباراة عجمان كانت المواجهة الخامسة التي لم تهتز بها شباك الفريق، ولا يتفوق عليه في «الكلين شيت» سوى النصر 6 مباريات.

أما ما يميز الفريق الجزراوي، فيتمثل في الرهان التهديفي على اللاعبين المحليين، بخلاف سائر الفرق التي يمثل اللاعب الأجنبي الثقل التهديفي الأول.

وخلال المباريات الـ 11 الأولى في المسابقة هذا الموسم، سجل الفريق 25 هدفاً (26 هدفاً في الجدول الرسمي، بعد اعتباره فائزاً على حتا انضباطياً)، كانت حصيلة المواطنين منها 18 هدفاً مقابل 5 أهداف للاعبين الأجانب، وهدف واحد «للفئات» وهدف عكسي.

أفضل حصاد

وخرج بني ياس الرابع بتعادل سلبي من لقاء مضيفه شباب الأهلي ليضيف الفريق نقطة جديدة إلى رصيده هذا الموسم، وليرفع غلته إلى 20 نقطة من أصل 33 نقطة ممكنة.

ويعتبر حصاد النقاط الـ 20 ثاني أفضل حصيلة من النقاط ينالها الفريق بعد مرور 11 جولة على بداية الموسم في المحترفين، علماً أن الرقم السابق والأفضل تحقق في موسم 2012-2013 حين حصد 22 نقطة.

أما أسوأ حصيلة من النقاط حققها الفريق فكانت 4 نقاط في موسم 2016-2017.

وتمكن الفريق من الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للجولة الرابعة توالياً، علماً أنه كان قد حقق 3 انتصارات متتالية قبل أن يخرج بتعادل سلبي في مواجهة شباب الأهلي الذي يبدو أنه استسلم وأصبح خارج المنافسه، بعدما ابتعد بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

لم ينجح أحد

لم يفلح أي من أضلاع مربع الخطر المكون من حتا وعجمان والفجيرة وخورفكان في حصد أي نقطة في المرحلة 11 ليكون حصادها في هذه الجولة صفراً من النقاط، وليبقى الحال على ما انتهى إليه المشهد في ختام الجولة العاشرة.

ومني حتا بالخسارة العاشرة هذا الموسم، رغم الأداء الأفضل الذي قدمه هذا الموسم، حين عذب «الملك» المتصدر قبل أن يخسر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة في أسفل جدول الترتيب.

ولم يكن حال عجمان أفضل، بل إن الفريق «البرتقالي» تلقى ضربة مزدوجة في هذه المرحلة بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام الجزيرة شريك الصدارة وصاحب الوصافة بفارق المواجهات المباشرة، كما خسر خدمات الغاني ويليام أوسو الذي نال البطاقة الحمراء التي سيغيب على أثرها عن الفريق في المباراتين الأخيرتين من الدور الأول، بينما كان تراول يخرج مصاباً قبل نصف الساعة الأولى من زمن المباراة.

وفي الوقت الذي تفاءل جمهور الفجيرة خيراً، بعد فوز الفريق في المرحلة السابقة على شباب الأهلي 3-2، إلا أن كتيبة المدرب الصربي غوران عادت إلى سكة الهزائم، حين عاد الفريق من ملعب آل نهيان بوفاض خالية، بعدما مني بالخسارة أمام «أصحاب السعادة» بهدفين مقابل هدف.

وما عاب الفجيرة أن الفريق لم يلعب سوى 45 دقيقة فقط، بعدما عاش لاعبوه في الحصة الأولى من زمن اللقاء على نشوة الفوز على الفرسان، ليخرج الفجيرة متأخراً بهدفين من تسديدتين للثنائي إمبوكو وخليل إبراهيم.

وتنفس الوحدة الصعداء بهذا الانتصار الأول بعد 4 جولات غابت فيها نغمة الانتصارات عن الفريق العنابي، بعد التعادل مع الظفرة 1-1 وكلباء سلباً، مقابل الخسارة في الكلاسيكو أمام العين 1-صفر، وفي الديربي أمام الجزيرة 2-صفر.

وعرف الوصل حلاوة الفوز الأول تحت قيادة مديره الفني البرازيلي هيلمان بعد التغلب على خورفكان على أرض الأخير بهدف ناصر محمود في مباراة غاب فيها كل من البرازيلي نيريس وعلي سالمين وفابيو ليما عن تشكيلة «الفهود»، لكن بديل ليما ناصر محمود منح الفريق «الأصفر» النقاط الثلاث بتسديدة بعيدة المدى، وليمنى خورفكان بالخسارة السابعة هذا الموسم.

وحملت المباراة طابعاً خاصاً باعتبارها مواجهة بين مدرب خورفكان كايو زاناردي والوصل هيلمان الذي كان مساعداً للأول مع منتخب البرازيل للشباب، ليكون التفوق من نصيب التلميذ على حساب «الأستاذ».