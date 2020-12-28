شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب روماني يخلف فيتوريا في النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بدأ النصر السعودي رحلة البحث عن خليفة للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته من منصبه الأحد بصيغة التراضي على حد وصف رئيس النادي السعودي الدكتور صفوان السويكت.

وحسب مصادر مطلعة، سيحصل المدرب البرتغالي على 3.5 مليون يورو بعد موافقته على تخفيض قيمة الشرط الجزائي إلى نصف قيمة عقده الممتد لموسمين، في حين بات أول مدرب تتم إقالته في الموسم الجديد.

وتتجه أنظار صناع القرار في أصفر الرياض صوب المدرب الروماني دان بيتريسكو «53 عاماً» الذي أقيل مؤخراً من تدريب فريق كولوج، بعد أن حقق معه آخر 3 نسخ من بطولة الدوري الروماني، وهناك الأرجنتيني باتيستا من بين الخيارات المطروحة.

وحتى يتم التعاقد مع المدرب الجديد، أسندت إدارة النادي مسؤولية قيادة الدفة الفنية مؤقتاً للكرواتي ألين مدرب درجة الشباب الذي سيكون على مقاعد البدلاء الخميس في مباراة النصر والفيصلي، على أرض الأخير ضمن الجولة الدورية 11.

ويحتل النصر المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، من 30 نقطة ممكنة، بعدما مني بست هزائم، واكتفى بفوزين وتعادلين في البطولة، مبتعداً بشكل كبير عن المنافسة على اللقب.

واهتمت وسائل الإعلام السعودية والبرتغالية بخبر إقالة فيتوريا، واتفق الجميع أن النتائج أنهت مسيرة المدرب البرتغالي بعد عامين في قيادة العالمي، خاض خلالها 86 مباراة، فاز في 53 منها وتعادل في 15 مباراة وخسر في 18 لقاء.

واستطاع النصر مع فيتوريا الفوز بلقب الدوري موسم 2018-2019، وحل وصيفاً في الموسم الذي يليه، كما حقق كأس السوبر في يناير 2020.

ويمتلك المدرب البالغ 50 عاماً سجلاً تدريبياً حافلاً بالإنجازات مع جميع الفرق التي دربها، بداية من جيماريش البرتغالي، وتواصلاً مع بنفيكا المحطة الأهم التي حقق فيها المدرب أربعة ألقاب، وأكمل القصة مع النصر، بيد أن النهاية لم تأت كما يشتهي، وبات خارج الأسوار، بعد أن قاد آخر حصة تدريبية يوم الأحد، قبل إقالته بساعات قليلة.