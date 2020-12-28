شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السلة تعتمد فوز القرقاوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة في اجتماعها الذي عقد الاثنين في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، برئاسة اللواء م. إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وبحضور محمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة، فوز القرقاوي مرشح نادي شباب الأهلي برئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة السلة للدورة الجديدة 2020-2024 بالتزكية.

كما اعتمدت العمومية فوز قائمته التي تضم إلى جانبه ثمانية أعضاء اكتمل بهم نصاب مجلس الإدارة، علاوة على عضوين اثنين احتياطيين، علماً أن قائمة القرقاوي هي الوحيدة التي تقدمت للترشح وتضم: علي حسن الحجي الأميري مرشح البطائح، وحمدان سعيد سالم البدال الزعابي مرشح الجزيرة، وعبد اللطيف ناصر الفردان النعيمي مرشح الشارقة، وميثاء مصبح سالم مصبح بن ضاوي مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومنصور أحمد يوسف الهاشمي مرشح نادي العين، وفريد محمد نور محمد القيواني مرشح النصر، ومحمد عبدالله أحمد الحاج مرشح الوصل، وسالم راشد سالم المطوع النقبي مرشح خورفكان، أمّا العضوان الاحتياطيان فهما علي حسين علي محمد الحمادي «احتياطي أول»، ومحمد عبد الحميد إبراهيم الحوسني «احتياطي ثانٍ».

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية السلة تعتمد فوز القرقاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.