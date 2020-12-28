شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي اللقاح شرط إلزامي لحضور الحفلات في سويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منظمو الحفلات والأنشطة الجماهيرية في سويسرا، إنهم يدرسون إمكانية جعل التلقيح ضد فيروس كورونا إلزامياً للجمهور، وهو إجراء قد يسمح بمعاودة إقامة المهرجانات والعروض.

وقال المدير العام للجمعية المهنية لمنظمي الحفلات الموسيقية والعروض والمهرجانات السويسرية ستيفان بريتينموسر إن «تلقّي اللقاح قد يكون يوماً ما واحداً من مجموعة إجراءات للتمكن من حضور الحفلات».

وكانت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا انطلقت الأربعاء في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8,6 مليون نسمة، بعدما سجلت فيها أكثر من 425 ألف إصابة أدت إلى 6500 حالة وفاة منذ بداية الوباء.



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