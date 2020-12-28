شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الألفى يوضح أهمية دعم الفلاح لبناء مستقبل مصر الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد الألفى، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، أن النجاح ليس فى الوصول إلى مجلس النواب بل بالقيام بالدور الحقيقى والعمل بالقرب من الشارع من خلال التشريع والرقابة، وكيفية المساهمة فى عمل المجلس التشريعى والرقابى لمحاربة الفساد".

وأكد "الألفى"، عقب الانتهاء من استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب أثناء حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد الفائزين على المقاعد الفردية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن مجلس النواب يضم كوكبة كبيرة من النواب أصحاب الخبرات وهناك تنوع سياسى فى برلمان 2021، والجميع يهدف لخدمة المواطن المصري.

كما أكد على أن مجلس النواب عليه دور كبير فى مساندة الشعب والحكومة فى مجابهة الظروف الطبية لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، أن المجلس الحالى يضم نوابا من مختلف الأحزاب السياسية التى ستعمل على اثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع، موجها رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتاحة الفرصة للشباب للتمثيل تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن جميع الشباب يقفون صفا واحد خلف القيادة السياسية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية، موضحا أن مستقبل مصر يقوم على الزراعة، وأنه لا بد من الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب أحمد الألفى، عضو مجلس النواب، على أهمية المساندة الزراعية للفلاح خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج الزراعى، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأسمدة والكيماوى لتمكن الفلاح من الإنتاج إضافة إلى ضرورة تكثيف الإرشاد الزراعي.