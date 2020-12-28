شكرا لقرائتكم خبر عن 101 نائب بالنظام الفردى تسلموا بطاقات العضوية بسادس أيام استقبال النواب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الاثنين (101) نائب من أصل (108) نواب من النواب المنتخبين بالنظام الفردى عن (10) محافظات، هي: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة) .

وأكد المستشار فوزى أن لجان الاستقبال ستنهى عملها رسميًا غدًا الثلاثاء باستقبال نواب (12) محافظة، هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالى عدد (86) نائبًا.

وأشاد أمين عام مجلس النواب بدرجة الوعى العالية للسادة النواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتًا إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضى كانت هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولًا"، وأردف فوزى قائلًا: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التى اتخذت إجراءات احترازية عالية نظرًا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.

وشدد فوزى على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التى عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور فى أى يوم لاستلامها.

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت السادة النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردى بدأت من الأحد وتنتهى غدًا الثلاثاء 29 ديسمبر.