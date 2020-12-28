كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، وصول وفد دبلوماسي مغربي إلى تل أبيب في رحلة هي الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، الثلاثاء الماضي.
ووفق ما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن الوفد الدبلوماسي المغربي كان قد وصل إلى إسرائيل، مساء أمس الأحد، وسيعمل على إعادة فتح مكتب اتصال لبلاده في تل أبيب.
ولم تنشر الصحيفة الإسرائيلية أي معطيات حول أعضاء الوفد المغربي، ومن يقوده، ولفتت الانتباه إلى أن مكتب الاتصال ظل المغرب يحتفظ به منذ قطع العلاقات الرسمية، والأمر نفسه بالنسبة إلى إسرائيل، التي احتفظت بمكتبها المغلق في الرباط.
كانت هذه تفاصيل خبر “جيروزاليم بوست”: وفد دبلوماسي مغربي وصل إلى إسرائيل لإعادة فتح مكتب الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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