علم “اليوم24” من مصدر مطلع أن وزارة الأوقاف قررت توقيف الخطيب “العلمي الشطاط” من مزاولة مهنته في التدريس بعد أن منع من الخطابة، بسبب مناولته لموضوع التطبيع مع إسرائيل في إحدى خطبه.
وأضاف المصدر ذاته أن العلمي الشطاط، أستاذ في مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، التابعة لوزارة الأوقاف، وأستاذ في الطور الإعدادي الثانوي، ومدرسة لأصول الفقه والحديث، حيث كان يدرس أكثر من عشر سنوات، تم توقيفه، خلال الأسبوع الجاري، من مزاولة مهنة التدريس، ما شكل استنكارا، وسخطا في صفوف طلابه.
يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد قررت توقيف خطيب جمعة في طنجة، بعد أن تحدث في الشق الثاني من خطبته عن تطبيع المغرب، وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقيفه عن الخطبة بسبب التطبيع مع إسرائيل.. الأوقاف توقف فقيها عن التدريس في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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