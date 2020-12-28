يستضيف فريق تشيلسي، مساء اليوم الاثنين، فريق أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى فريق تشيلسي إلى تجاوز أزمته، بعد خسارته أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتحقيق نتيجة إيجابة على حساب فريق أستون فيلا.
ويدخل تشيلسي اللقاء، اليوم، وهو في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ورصيد 25 نقطة من 15 مباراة، خاضها حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في أربعة مواجهات.
فيما يدخل فريق أستون فيلا اللقاء، اليوم، أمام البلوز، وهو في المركز السابع، بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ورصيد 25 نقطة من 13 مباراة خاضها، حقق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر في أربعة مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستقبل أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.