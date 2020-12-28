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الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستقبل أستون فيلا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

يستضيف فريق ، مساء اليوم الاثنين، فريق أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الممتاز.

ويسعى فريق تشيلسي إلى تجاوز أزمته، بعد خسارته أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتحقيق نتيجة إيجابة على حساب فريق أستون فيلا.

ويدخل تشيلسي اللقاء، اليوم، وهو في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ورصيد 25 نقطة من 15 مباراة، خاضها حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في أربعة مواجهات.

فيما يدخل فريق أستون فيلا اللقاء، اليوم، أمام البلوز، وهو في المركز السابع، بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ورصيد 25 نقطة من 13 مباراة خاضها، حقق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر في أربعة مباريات.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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