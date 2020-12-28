حل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين بمجلس النواب، للدفاع عن حصيلة عمل حكومته في المجال الدبلوماسي بما يخدم القضية الوطنية.
وقال العثماني أمام البرلمانيين “أشعر بسعادة غامرة للإجابة على المحور المهم المرتبط بالحصيلة الدبلوماسية للمملكة في القضية الوطنية وآفاق حل نزاع الصحراء”، مضيفا أن القضية الوطنية ستظل محط إجماع وطني ونقطة التحام وإجماع لكل القوى الوطنية الحية دفاعا عن المصالح ومقدسات البلاد وسيادتها ووحدتها الوطنية.
وأوضح العثماني أن معركة القضية الوطنية هي معركة وطنية تحررية بامتياز ضحت في سبيلها الأجيال قبل الاستقلال وبعده، مشددا على أن الاعلان الرئاسي الأمريكي بمغربية الصحراء محطة فاصلة في سلسلة الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب وسط التفاعل الدولي مع مقترح الحكم الذاتي.
وعن الحصيلة الدبلوماسية، قال العثماني “حققت الدبلوماسية المغربية انتصارات متتالية وإنجازات تؤكد حيوية الدبلوماسية المغبية وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات معبئة جميع إمكاناتها للدفاع عن القضية الوطنية في كل المحافل”، مشيدا بقطاع وزيره ناصر بوريطة بالقول “أشيد بوزارة الشؤون لخارجية وجهود كافة مسؤولي وأطر الدبلوماسية المغربية التي تشتغل بجد”.
ويرى العثماني أن الجهود تكاملت مع الدبلوماسية الموازية، حيث تم تنظيم لقاء مع زعماء الأغلبية والمعارضة بحضور وزيري الداخلية والخارجية لإطلاعهم على آخر المستجدات والاستماع للمقترحات، داعيا لمواصلة المجهود للطي النهائي لهذا الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني أمام البرلمان: الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء محطة فاصلة ويجب مواصلة المجهود للطي النهائي لهذا الملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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