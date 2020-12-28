تركيا تقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21 بالمائة لعام 2021

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الإثنين، قرارها برفع رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21.56 بالمئة لعام 2021.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي، لوزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق، بحضور ممثلي قطاع العمال وأرباب العمل، أن صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون ألفين و825 ليرة و90 قرشا.

وأضافت أن تطبيق التعرفة الجديدة للحد الأدنى لأجور العمال سيبدأ اعتبارا من يناير 2021. وأشارت إلى أن قيمة الزيادة للعام الجديد بلغت 500 ليرة تركية.

ولفتت إلى أن الزيادة الممنوحة للعمال تزيد 7 بالمئة على نسبة التضخم المعلنة خلال نوفمبر الماضي، والبالغة 14 بالمئة.

وتابعت قائلة: “عندما حددنا نسبة الزيادة أخذنا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والحكومة التركية عملت على حماية العامل”.