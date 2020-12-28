قبل ليلة رأس السنة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 364 قنينة جعة في طنجة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن بني مكادة، أمس الأحد، من توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الخمور، وحيازة دراجات نارية مشكوك في مصدرها.

وأوضح بلاغ لولاية أمن طنجة أن مصالح الشرطة القضائية في منطقة بني مكادة تدخلت في منطقة المجمع الحسني بعد توصلها بمعلومات تفيد بقيام أشخاص بترويج الخمور بشكل غير قانوني، ليتم مداهمة احد المستودعات بإقامة سكنية بالمنطقة المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف 4 أشخاص في عين المكان، وحجز 363 قنينة جعة، ومبلغ مالي حصيلة عمليات البيع غير المشروع، وهواتف محمولة، و3 دراجات نارية مشكوك في مصدرها.

ووضع المعنيون بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة قصد البحث معهم حول الموضوع.