“الغراندي طوطو” يكرم روح والدته في وثائقي عن مساره

أصدر معنى الراب “طوطو”، ليلة أمس الأحد، فيلما وثائقيا حوله، يحمل تكريما لوالدته المتوفاة، خلال العام الجاري.
ودأب طه فحصي، الملقب في ساحة الراب بـ”الغراندي طوطو” على إصدار جزء جديد من أغنية “حلمت أدو” في نهاية كل سنة، لأربع سنوات، ليقرر، العام الجاري، إصدار وثائقي حوله بالعنوان نفسه.
وتبلغ مدة الوثائقي 52 دقيقة، يكشف فيه “طوطو” عن محطات في مسيرته، التي انطلقت من الحي، حيث ترعرع في وسط العاصمة الاقتصادية، حي بنجدية.
ويكرم “طوطو” في الوثائقي والدته، التي رحلت السنة الحالية متأثرة بمضاعفات السرطان.
وأمضى طوطو، العام الجاري، في توهج غير مسبوق، على الرغم من الظروف، التي فرضتها الجائحة، إذ صنف من أكثر المغنيين المغاربة استماعا في أكثر من منصة موسيقى.
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