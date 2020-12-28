مشاهير يروجون للسياحة في العاصمة الرباط

استعان المجلس الجهوي للسياحة في الرباط بمشاهير أنستغرام، للترويج للسياحة في العاصمة، عبر استفادتهم من عطلة فيها، مقابل نشر تفاصيل زيارتهم على حساباتهم، التي يتابعها ملايين المغاربة.

واستعان المجلس بالمغنية منال بنشليخة، والكوميدية كوثر بامحمد، والكوميدي الزوبير هلال، إضافة إلى فتيات يملكن متابعين كثر على أنستغرام، بغية الترويج للسياحة.

وأصبحت المجالس الجهوية للسياحة تستعين بمشاهير، ومؤثرين، الترويج للسياحة بمدنها، عبر استضافتهم، والاعتماد عليهم في نقل المؤهلات السياحية للمنطقة لجمهورهم، والحصول على مقابل لذلك.

وكان المجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس – مكناس، قد اختار عدد من النجوم للقيام برحلة للترويج للسياحة للمنطقة، وهو ما أثار ضجة، خصوصا بعد الاستعانة بالفنان سعد لمجرد، بمبرر أنه متهم في قضية في باريس.