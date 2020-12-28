شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الأجانب..وفاة وزير ياباني سابق بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني اليوم الاثنين إن وزير النقل السابق يويتشيرو هاتا، عضو الحزب، توفي بكوفيد-19.

وأضاف الحزب أن يويتشيرو هاتا (53 عاما)، الذي كان وزيرا للنقل في 2012 وابن رئيس الوزراء الأسبق تسوتومو هاتاوو، توفي أمس الأحد.

وبدأت اليابان اليوم منع دخول الأجانب غير المقيمين بعد اكتشاف السلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالمرض في بريطانيا.

وحث رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا على الهدوء قبل عطلة العام الجديد، حيث عادة ما تقل الأطقم الطبية بالمستشفيات، ووجه الوزراء بالبقاء في حالة تأهب.