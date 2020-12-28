السلاح المنفلت والانتخابات.. الكاظمي يقر بتحديات تواجه العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق أمام مفترق طرق حتى يستكمل ما تحقق من مطالب الشارع، خاصة الانتخابات المقررة يونيو المقبل.

وقال الكاظمي خلال ترؤس اجتماعا لدعم مفوضية الانتخابات، الإثنين، إن احتجاجات أكتوبر حققت عدداً من الأهداف التي وصفها بـ"الرئيسية"، من بينها وصول رئيس حكومة مستقل، وقانون انتخابات، مشددًا على ضرورة تطويق السلاح المنفلت، وإبعاد تأثيره عن صناديق الانتخابات.

وأضاف، أن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة، ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وتابع أن "الحكومات المتعاقبة منذ 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة، ونحن الآن على مفترق طرق، بعدما تحققت 3 أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية .

وأشار إلى أن أول تلك الأهداف التي تحققت خلال الفترة الانتقالية التي يقودها، رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى كتلة سياسية، وثانيها، مفوضية انتخابات مستقلة، وثالثا، قانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن البلاد لديها فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة، والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد.

وشدد الكاظمي على أن لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك، وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد للانتخابات، وإرسال قانون تمويلها، وزار المفوضية، وطلبنا منها تحديد احتياجاتها لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، قائلا "ما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية".

ولفت إلى أن العراق يحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.

وترأس الكاظمي في وقت سابق اجتماعاً موسعاً ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية.

وتأتي الانتخابات المبكرة المزمع اجراءها يونيو/حزيران المقبل، استجابة للمطالب الجماهيرية التي طالب بها حراك اكتوبر الاحتجاجي 2019، بعد إرغام حكومة عبد المهدي على تقديم استقالتها والمضي بتشريع قانون جديد للانتخابات يمثل تطلعات الناخب ويحقق فرص وصول متساوية للجميع.