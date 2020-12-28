الجامعة العربية تدعو الدول المانحة الى سرعة الوفاء بالالتزامات المالية ل(اونروا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين الدول المانحة والأمم المتحدة الى سرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها والمبادرة بتعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في ظل تفاقم ازمتها المالية.

جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد ابو علي الذي اشار الى ان الجامعة تتابع ببالغ القلق تلك الازمة.

وذكر ابو علي أن الازمة المالية اخذت "منحى خطيرا" في الأسابيع الماضية كما عبر عنها المفوض العام للوكالة في رسالة موجهة الى اعضاء اللجنة الاستشارية ل(اونروا) في 23 ديسمبر الحالي بشأن الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها الوكالة والتي وصلت درجة عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر.

واوضح ابو علي ان عدم دفع الرواتب سيؤدي الى عدم القدرة على الحفاظ على تقديم الوكالة لخدماتها لما يزيد عن 5ر5 مليون لاجيء فلسطيني يعتمدون على (اونروا) بشكل أساسي في التعليم والصحة وفي تلقي الخدمات والدعم الغذائي والتدخلات الأخرى المنقذة للحياة.

واشار الى ما ورد في رسالة المفوض العام ل(اونروا) أن تمويل الوكالة سينفد في يناير 2021 خاصة أن الدخل الاجمالي الذي تلقته في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية.

ونبه ابو علي الى أن هذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي الى انهيار الأونروا وعجزها عن القيام بمهامها وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها وفقا لقرار انشائها رقم 302 لعام 1949 داعيا الى تمكين الوكالة من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعا كافة الدول المانحة للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم ل(اونروا) في مطلع عام 2021 برئاسة مشتركة (أردنية – سويدية) للتوصل الى "آلية" تضمن تمويلا مستداما يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في ادارة الأزمات.