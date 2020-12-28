عالم بجامعة أكسفورد: 2021 بارقة الأمل الكبرى للقضاء على كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد العالم المصرى الدكتور أحمد سلمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، أن عام 2021 سيكون بارقة الأمل الكبرى للقضاء على كورونا مؤكدا أن لقاح أكسفورد من المقرر أن يحصل على تصريح واعتماد للاستخدام بداية من اليوم.



وأضاف سلمان في تصريحات بحسب "فيتو" أنه سيتم اعتماد لقاح أكسفورد وبدء استخدامه عالميا "خلال ساعات" وسيكون بمثابة السلاح الأكثر فعالية للبشرية ضد الوباء، حيث يتوقع إنتاجه وتوزيعه بسهولة كبيرة على نطاق واسع، واستخدامه لأكثر من نصف سكان العالم خلال 2021.

وشدد على أنه ما زال الالتزام بكل الاحتياطات الوقائية ضرورة لا تهاون فيها حتى يتم الانتهاء من تطعيم على الأقل نصف سكان العالم وهو التحدي الذي سيأخذ من الوقت ما يزيد على 6 - 12 شهرا على أفضل التقديرات!

وأكد سلمان أن السبب الرئيس في كثرة الحالات بأوروبا هو التهاون في الأخذ بأسباب الوقاية، موضحا أنه حتى لو كان هناك مؤشرات أولية بأن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر أسرع لكن لم يثبت انها أخطر من الفيروس السابق كما أن اللقاحات قادرة على التعامل معها بشكل مباشر وقوي.

وقال إن توزيع لقاح أكسفورد سيكون سهلا كما أن سعره أرخص بكثير في الدول منخفضة الدخل، الأمر الذى يسهل على العديد من البلدان الحصول على كميات كبيرة من اللقاح مع بداية العام الجديد 2021 وبالتحديد خلال الربع الأول من العام.

وأوضح أن طريقة الشحن والتخزين للقاح أكسفورد أسهل كثيرا من غيره خاصة أنه يجري نقله فى الظروف العادية ودرجة حرارة من صفر إلى 8 درجات أو أقل وهو ما يجعل أسعاره أقل بنحو كبير عن غيره من اللقاحات الأخرى.

وأكد سلمان أن عام 2021 سيكون بارقة الأمل الكبرى للقضاء على فيروس كورونا وبداية القضاء على هذا الوباء .

وتابع إن فكرة الدمج مع اللقاح الروسى أمر غير مستبعد خلال الفترة المقبلة فى إطار السياسة الخاصة بتوفير جرعات بأسعار أقل لتتمكن الدول الفقيرة من الحصول على لقاح بسعر عادل يفى باحتياجات المواطنين وفى نفس الوقت يحقق الغرض المطلوب.

وفى الوقت نفسة يرى سلمان ان جميع اللقاحات آمنة على البشر ولا توجد أي مخاوف منها نهائيا.