إندونيسيا تستعد لبناء عاصمة جديدة بعد انتهاء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير التخطيط القومي في إندونيسيا، سوهارسو مونوارفا في إفادة صحفية اليوم الاثنين إن الحكومة أكملت مشروع القانون واللائحة الرئاسية للعاصمة الجديدة، ومن المقرر مناقشة كليهما في البرلمان العام المقبل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مونوارفا القول: "بمجرد أن يتخذ الرئيس القرار السياسي بإطلاق المشروع، نكون جاهزين ... كل ما نحتاج الآن هو الأمل في أن يتم التطعيم كما خططنا له".

وسوف يشكل تطوير العاصمة الجديدة سابقة لـ"اقتصاد أخضر وأزرق"، حيث لن يتم استخدام الوقود الأحفوري في المدينة الجديدة.

وتحتفظ الحكومة الإندونيسية بالهدف المتمثل في أن يكون مقر الرئيس في العاصمة الجديدة في عام 2024.

وتتوقع الحكومة تمويل 20% من التكلفة، على أن يأتي الباقي من القطاع الخاص بالشراكة مع صندوق الثروة الجديد.