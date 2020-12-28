شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من قوات الأمن في تبادل لإطلاق النار بالشيشان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل ضابطان من قوات الأمن، في تبادل لإطلاق النار في مدينة جروزني جنوب روسيا. ونقلت وكالتا «إنترفاكس» و«تاس» للأنباء عن مصدر قوله إن ضابطين من جهة لإنفاذ القانون قتلا الاثنين، في تبادل لإطلاق النار في مدينة جروزني جنوب روسيا.

وجروزني هي عاصمة الشيشان، الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة وشهد هجمات وتمرداً منذ أن خاضت موسكو حربين مع الانفصاليين هناك عقب انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991. (أ ف ب)

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