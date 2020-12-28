شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان: «كورونا» لا يعترف بالعطلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-رويترز طلب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الاثنين، من وزرائه التأهب لتنفيذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» بعد أن سجلت أعداد الإصابات اليومية سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال الأيام الماضية.

وقال سوجا لاجتماع مع فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة «كورونا»: «الفيروس لا يعترف بعطلات نهاية العام أو رأس السنة الجديدة. أطلب من كل وزير أن يرفع مستوى وعيه بخطورة الأمر وينفذ إجراءات المكافحة بكل عناية».

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