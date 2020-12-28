شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات سهلة لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض برشلونة مباراته الأخيرة في عام 2020 بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب وذلك عندما يستضيف إيبار في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، فيما يخوض قطبا العاصمة مدريد المتصدران ريال وأتلتيكو اختبارين سهلين الأربعاء ضد التشي وخيتافي توالياً.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن غياب نجمه بسبب إصابة في كاحله وقال في بيان إن الأرجنتيني «يُكمِلُ العلاج في كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات بعد مباراة برشلونة وإيبار».

يعود برشلونة إلى المنافسات بعد فوز أخير على بلد الوليد (3-صفر) قبل استراحة قصيرة لفترة عيد الميلاد، سجل خلالها ميسي هدفا سمح له بأن يتقدم على أسطورة البرازيل بيليه من حيث عدد الأهداف مع فريق واحد، رافعاً رصيده إلى 644 هدفا بقميص النادي الكتالوني، متفوقاً بفارق هدف عن العدد الذي سجله بيليه مع سانتوس.

أما ريال مدريد الذي اختير الأحد «نادي القرن» خلال جوائز «جلوب سوكر» في الحفل الذي أقيم في دبي، فيملك رصيد النقاط ذاته لأتلتيكو إلا أنه خاض مباراتين أكثر منه وهو يحل على التشي السادس عشر الأربعاء.

ويمر النادي الملكي بفترة مميزة حيث فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري آخرها على غرناطة بهدفين نظيفين.

وسيعوّل فريق المدرب الفرنسي زين الدين على مواطن الأخير المتألق كريم بنزيمة هداف الدوري برصيد 8 أهداف بالتساوي مع إياجو اسباس مهاجم سلتا فيجو وجيرارد مورينو نجم فياريال.

ومن المتوقع مشاركة البلجيكي أدين هازار في المباراة ضد التشي بعد تعافيه من الإصابة حيث قام بعملية الاحماء قبل المواجهة أمام غرناطة إلا أن «زيزو» فضّل عدم المجازفة به.

من جهته، يأمل أتلتيكو أن يحمل معه الزخم من الانتصار المهم الذي حققه قبل العيد على مفاجأة بداية الموسم ريال سوسييداد عندما أسقطه في عقر داره بهدفين نظيفين وذلك عندما يستضيف خيتافي الثاني عشر الأربعاء.

وفي ظل عدم ارتقاء برشلونة إلى مستوياته المعهودة والبداية البطيئة التي قدمها ريال مدريد هذا الموسم، كثرت الأحاديث عن فرصة ذهبية للنادي الأبيض والأحمر لحصد لقب الليجا للمرة الأولى منذ عام 2014.

وحقق فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني نتائج مميزة هذا الموسم في الليجا، إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام الجار والغريم ريال في المرحلة الثالثة عشرة (2- صفر) وتبدو حظوظه قائمة مع ثلاثي الهجوم الأوروجوياني لويس سواريز صاحب 7 أهداف هذا الموسم والبرتغالي الشاب جواو فيليكس وماركوس يورنتي.

ويملك وصيف بطل أوروبا عامي 2014 و2016 أقوى دفاع في الدوري حيث لم تستقبل شباكه سوى خمسة أهداف في 13 مباراة.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يحل سوسييداد الثالث (26 نقطة من 16 مباراة) على أتلتيك بلباو في مباراة قوية، فيما تفتتح المرحلة الثلاثاء بمواجهة منتظرة بين فياريال الرابع (26 من 15) ومضيفه إشبيلية السادس (23 من 13). فيما يستضيف غرناطة السابع فالنسيا الرابع عشر.