شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان حاسمتان في دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقام الثلاثاء «مباراتان في الجولة الثانية من الدور التكميلي للمرحلة الأولى التمهيدية للدوري العام لكرة السلة، والذي سيتحدّد من خلاله صاحبا المركز الرابع والخامس لكل مجموعة من مجموعتي المسابقة.

وتجمع المواجهة الأولى التي تنطلق في السابعة العين خامس المجموعة الثانية مع ضيفه البطائح رابع المجموعة الأولى، ويدخل البطائح المواجهة بطموح الفوز الذي يضمن له التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما كان فاز في الجولة الأولى لذهاب الدور التكميلي على العين بفارق كبير بلغ 39 نقطة، وبنتيجة 89 - 50.

وفي المباراة الثانية التي تنطلق في نفس التوقيت يحل الجزيرة ضيفاً على الوصل، ويطمح «الإمبراطور» بدوره لتكرار فوزه على «فخر أبوظبي» بعدما هزمه في ذهاب هذا الدور بفارق 21 نقطة91 - 70 ليضمن الصعود.

وفي سياق متصل حدد اتحاد كرة السلة يوم 9 يناير/ كانون الثاني المقبل موعداً لانطلاق الجولة الأولى من الدور ربع النهائي للبطولة، وتستكمل مباريات الدور يومي 12 من الشهر نفسه، على أن تقام جولة ثالثة، إن وجدت يوم 16 منه، وذلك بعدما يسفر الدور التكميلي عن تأهل الفريق الرابع من المجموعتين لإكمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي الذي تأهلت إليه 6 فرق ببطاقات التأهل المباشر؛ حيث تأهلت عن المجموعة الأولى ثلاثة فرق، هي: شباب الأهلي، والشارقة، والنصر، ومثلها من المجموعة الثانية هي الوحدة، والظفرة، وبني ياس.

كما حددت البرمجة أيام 23 و26 و30 يناير لإقامة مباريات الدور نصف النهائي، كما تقام مباريات الدور النهائي أيام 6 و9 و13 من فبراير/ شباط المقبل.