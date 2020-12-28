شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أبها يرد على استفزاز بن زكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قال التونسي عبد الرزاق الشابي مدرب فريق أبها السعودي: إن كرة القدم علمته احترام الخصوم قبل كل شيء في رد على الجزائري نور الدين بن زكري الذي كان انتقد سابقاً طريقة لعب أبها التي لا تتغير.

جاء حديث الشابي بعد خسارة فريقه أمام الوحدة 0 -1 في الجولة العاشرة من الدوري، وقال: «نحتفظ بالاحترام الكامل لجميع الخصوم سواء كنا من المنتصرين أو الخاسرين. نحن ـ المدربين ـ علينا التعامل بعقلانية في جميع حالات ردة الفعل، فريق أبها يستطيع اللعب مع جميع الفرق ويتبع الأسلوب الأنسب له سواء هاجم أو لعب على الكرات المرتدة مع إيماننا بأن هناك تفاصيل تفرق في تحديد مسار النتيجة».

وتابع: أخلاقيات اللعبة علمتنا احترام الخصوم ولن أنزل لمستوى أخلاقيات البعض، أمتلك الشجاعة للحديث في كل الظروف ولا أختفي بعد الخسارة، نبارك للوحدة وسنعمل على استعادة الانتصارات بقادم المواعيد.

وكان بن زكري قد ذكر بعد فوز فريقه المتأخر على أبها 2-1 في الجولة العاشرة أن «طريقة لعب أبها لا تتغير؛ لذا من السهل الفوز عليه».

وتعرض أبها لخسارته الخامسة وتراجع إلى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، في حين أصبح للوحدة 15 نقطة وتقدم للمركز السادس.

على صعيد متصل تقدم الاتفاق للمركز الرابع برصيد 17 نقطة؛ بعد فوزه في آخر مباريات الجولة العاشرة على القادسية 2-1، وتراجع الأخير للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.