شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر وقيادات حزب إرادة جيل يزورون الخليج 365 للتهنئة بجائزة الصحافة الذكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، ووفد من قيادات الحزب، مؤسسة الخليج 365، اليوم الاثنين لتقديم تهنئة لـ"الخليج 365" لفوزها بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

ضم وفد حزب إرادة جيل كل من الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل، وشريف العوضى نائب رئيس حزب إرادة جيل، وحسن عدلى أمين حزب إرادة جيل بالبساتين، وأحمد عطية أمين صندوق الحزب، وأحمد نصار أمين مساعد الشباب، وخالد عبد الغنى أمين مساعد الحزب بمصر القديمة، وخالد عبد الفتاح أمين تنظيم مصر القديمة، ماجد السيد عضو البرلمانى السابق ونائب رئيس حزب إرادة جيل.

ووصف تيسير مطر فوز الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية بالفوز للصحافة المصرية، وتأكيد على أنه الريادة للصحافة المصرية، مضيفا: "هذه الجائزة تؤكد أن صعيد التقنية وآليات عمل داخل الخليج 365 على أعلى مستوى ويضاهى كبرى المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى حالة التطوير الدائم التى تتميز بها الصحيفة.

ورحب خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” بقيادات حزب إرادة جيل، موجها الشكر للنائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وجميع قيادات الحزب على زيارتهم لمؤسسة الخليج 365.

وقال خالد صلاح: "نشكر قيادات حزب إرادة جيل على المجيء للاحتفال بجائزة تضاف لسجل نجاحات الإعلام المصرى، الذى تفوق على رؤوس الأموال التى تدفعها بعض الدول لمحاربة مصر إعلاميًا".

واحتفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” وتيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى، وكامل كامل نائب رئيس القسم السياسى، وقيادات حزب إرادة جيل، بتقطيع "تورتة" مدون عليها أسم ”الخليج 365” أهدها تيسير مطر للمؤسسة الصحيفة.

وارتسمت الفرحة والأجواء الطبية الزيارة، وتجول تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، بمقر الخليج 365، وأبدى سعادته على حجم التقدم الذى وصلت له الصحيفة، وطريقة العمل داخل المؤسسة.



زيارة قيادات حزب إرادة جيل لمقر الخليج 365 (31)