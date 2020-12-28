شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. كرم جبر يشارك فى ندوة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الثلاثاء، فى الندوة التثقيفية التى تنظمها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، بمقر المنظمة بجامعة الأزهر بمدينة نصر. ياتى ذلك بحضور 35 إمام وداعية من أبناء ليبيا، فى إطار وجودهم بالقاهرة لحضور الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة، لتأهيل الدعاة والأئمة الليبيين. تأتى الندوة فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مع إلقاء الضوء على عمق الصلات والأهداف المشتركة فى كافة المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية كما تتضمن النقاش حول عدد من القضايا المهمة خلال المرحلة الراهنة.

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