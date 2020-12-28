شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التجمع: قوة المعارضة تحت القبة بمواقفها ورؤيتها التشريعية وليس بعددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بلال، عن حزب التجمع بدائرة المحلة بمحافظة الغربية، إن قوة المعارضة تحت القبة ليست فى حجم تمثيلها، ولكن فى المواقف السياسية التى تتبناها والرؤى التشريعية الواضحة لديها، مشددا على أهمية السماح للمعارضة للتعبير عن مواقفها السياسية بكل حرية ومنحها الوقت الكافى لذلك.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له جاء ذلك فى تصريحات صحفية لها عقب استخراج كارنيه العضوية للفصل التشريعى الثانى (2021 – 2026) خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأضاف بلال، أن لديه رؤية تشريعية واضحة يأتى فى مقدمتها تعديل القوانين العمالية ومنها ما يتعلق بمواجهة الفصل التعسفى فضلا عن توفير التأمينات اللازمة له، مشيرًا إلى حرصه الشديد على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمانة حق العمال.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الشركات على رأس أولوياته، فضلا عن التشريعات الخاصة بنقل الدم ووضع منظومة واضحة لها لمواجهة ما وصفه بـ"مافيا الدم الأسود".

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هى (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالى عدد 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعونى للمجلس فى اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) بإجمالى عدد 90 نائبا.